Milagroso: rescatan con vida a una mujer que había desaparecido en el río Saladillo

La mujer, de 61 años, fue asistida por familiares y personal policial y se encuentra fuera de peligro.

Hoy 12:04

Una mujer de 61 años fue rescatada con vida este miércoles por la mañana tras haber permanecido varias horas desaparecida en el río Saladillo, en un operativo que combinó la alerta de un vecino, la intervención de familiares y un rápido despliegue policial.

El episodio se inició alrededor de las 8 de la mañana, cuando un vecino del paraje Saladillo del Rosario denunció ante la Policía la desaparición de María Benítez. Según su testimonio, la mujer se había presentado horas antes en su domicilio manifestando un estado de crisis emocional, por lo que decidió acompañarla hasta su vivienda. Al advertir luego que no se encontraba allí, el hombre recorrió la zona y detectó rastros que conducían hacia la ribera del río, entre ellos maleza aplastada en la orilla.

Familiares de la mujer confirmaron posteriormente que atravesaba episodios de crisis nerviosas, lo que reforzó la hipótesis de que podría haberse dirigido al cauce del río.

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 39, junto con personal de Criminalística, iniciaron de inmediato un rastrillaje por ambas márgenes del Saladillo. El operativo se extendió por aproximadamente dos kilómetros, hacia el sector sur del puente Saladillo.

Cerca de las 11, un sobrino de la mujer logró divisarla en medio del cauce. En ese momento, su hijo, Rolando López, ingresó al agua para asistirla y evitar que fuera arrastrada por la corriente, mientras el personal policial organizaba el rescate utilizando sogas y medidas de seguridad para lograr extraerlos a ambos hasta la orilla.

Finalmente, las autoridades confirmaron que la mujer fue rescatada consciente y con vida, y recibió asistencia médica inmediata. El hecho quedó bajo la intervención de la fiscal de turno, Dra. Callegaris, quien dispuso las medidas preventivas correspondientes y el seguimiento sanitario de la damnificada.