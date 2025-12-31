Filipe Luís fue elegido el mejor entrenador de América y arrasó en la encuesta de El País

El DT de Flamengo se quedó con el 72 % de los votos tras un año lleno de títulos y se convirtió en el sexto brasileño en ganar el premio que otorga el diario uruguayo.

Hoy 11:59

El brasileño Filipe Luís fue elegido este miércoles como el mejor entrenador de América, al imponerse con claridad en la 40ª edición de la tradicional encuesta “América le responde a El País”, organizada por el diario uruguayo. El actual director técnico de Flamengo obtuvo el 72 % de los votos y se quedó con el premio tras una temporada cargada de conquistas.

El exlateral del Atlético de Madrid ganó en el año la Copa Libertadores, el Campeonato Brasileño, la Copa de Brasil, la Supercopa de Brasil, el torneo estadual carioca, la Copa Challenger de la FIFA y el Dérbi de las Américas, una cosecha que lo ubicó muy por encima del resto en la votación, que contó con la participación de 264 periodistas de 16 países del continente.

El podio lo completaron los argentinos Gustavo Alfaro con el 8,7 % de los votos (23 sufragios) y Gustavo Costas con el 5,6 % (15 votos). Además, otros entrenadores argentinos también recibieron menciones: Lionel Scaloni (10 votos), Sebastián Beccacece (3), Antonio Mohamed (2), Gustavo Álvarez (2) y Mauricio Pellegrino (1).

El crecimiento meteórico de Filipe Luís

Tras dirigir al equipo Sub-20 de Flamengo y conquistar la Copa Intercontinental 2024, Filipe Luís asumió como entrenador del plantel profesional en septiembre del año pasado, luego de la salida de Tite. Desde ese momento, encadenó títulos de manera consecutiva y construyó un ciclo que lo llevó a ser reconocido como el mejor DT del continente en tiempo récord.

Con este logro, Filipe Luís se convirtió en el sexto brasileño en ganar el premio, después de Sebastião Lazaroni, Telê Santana, Luiz Felipe Scolari, Tite y Fernando Diniz, consolidando el peso histórico de Brasil en esta distinción.

Carlos Bianchi, el número uno de la historia

Desde que el premio se entrega en 1986, el entrenador más galardonado es el argentino Carlos Bianchi, elegido como el mejor de América en cinco oportunidades.

Con tres consagraciones aparecen José Néstor Pekerman y Marcelo Gallardo, mientras que con dos lo ganaron Luiz Felipe Scolari, Carlos Salvador Bilardo y Óscar Washington Tabárez.

Con una obtención figuran, entre otros, Roberto Fleitas, Luis Cubilla, Alfio Basile, Francisco Maturana, Claudio Borghi, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, Abel Ferreira, Lionel Scaloni, Fernando Diniz y Artur Jorge, entre varios más que marcaron época en el fútbol del continente.