Giuliano Galoppo sigue en River: el acuerdo final con San Pablo que incluye a dos futbolistas

El Millonario compró el 50% del pase del volante y cerró la operación con la salida definitiva de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia al club paulista.

Hoy 13:55

Giuliano Galoppo cerró el 2025 con la noticia que más esperaba: su continuidad en River ya es un hecho. A horas del viaje del plantel a San Martín de los Andes para la segunda parte de la pretemporada, el club de Núñez oficializó la compra del 50% de su ficha a San Pablo, en una operación que también incluye las transferencias definitivas de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia al conjunto brasileño.

Con el visto bueno de Marcelo Gallardo, las dirigencias avanzaron en las últimas semanas hasta alcanzar un acuerdo total. Galoppo fue el mediocampista con más goles del plantel en 2025, con siete tantos, la misma cantidad que había marcado Franco Mastantuono antes de emigrar al Real Madrid, y cinco de ellos llegaron en 13 de los 16 partidos que disputó en el último Torneo Clausura.

En el marco de la negociación, San Pablo adquirió el 60% del pase de Enzo Díaz, quien había superado el 50% de los partidos jugados en la temporada, condición que habilitaba la compra automática de su ficha. Además, el club paulista se quedó con el 70% del pase del chileno Gonzalo Tapia, que estaba a préstamo hasta junio de 2026 y ahora continuará su carrera en Brasil.

Una temporada de altibajos para Galoppo

El volante de 26 años tuvo un arranque prometedor en el año, siendo titular en los primeros seis partidos tras su llegada desde el equipo que dirigía Hernán Crespo, pero una distensión muscular lo obligó a parar durante cuatro fechas. Volvió ante Rosario Central, aunque una molestia en la cicatriz de la lesión anterior lo sacó rápidamente del partido y volvió a frenarlo.

Más adelante perdió algo de terreno: fue suplente en el Mundial de Clubes, titular frente a Monterrey y se perdió el encuentro ante Inter de Milán por acumulación de amarillas. En la recta final del año, pese a su aporte ofensivo, fue suplente en tres de los últimos cuatro partidos.

En total, Galoppo disputó 34 partidos y sumó 1.889 minutos en cancha con la camiseta de River. Su balance quedó marcado por el penal fallado ante Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina, aunque el cuerpo técnico lo interpretó como parte de su proceso de adaptación al club.

Contrato hasta 2028 y un tema judicial paralelo

Con esta operación, Galoppo extenderá su vínculo con River hasta diciembre de 2028 y comenzará el 2026 con el respaldo del entrenador y la nueva conducción encabezada por el presidente Stefano Di Carlo.

En paralelo, el futbolista atraviesa un litigio personal con su ex manager Leandro Escudero, que tuvo un fallo inicial en el TAS y sigue en trámite. Desde el club aclararon que se trata de un asunto ajeno a River y que no afecta ni afectará su situación contractual ni deportiva en Núñez.