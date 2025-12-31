El Año Nuevo 2026 ya se vive en el mundo: los fuegos artificiales comenzaron en Nueva Zelanda

Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en despedir el 2025. Luego se sumaron Australia y otros puntos del planeta, mientras Argentina transita las últimas horas del año.

Hoy 14:59

Mientras en Argentina aún faltan algunas horas para despedir el 2025, en distintas partes del mundo el Año Nuevo 2026 ya comenzó y las celebraciones quedaron registradas en impactantes videos que se viralizaron en redes sociales.

El primer lugar en recibir el 2026 fue Kiritimati, una isla del océano Pacífico que pertenece a la República de Kiribati, donde un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo y marcó el inicio del nuevo año.

Una hora después fue el turno de Nueva Zelanda. En Auckland, miles de personas se reunieron en el paseo marítimo para presenciar el tradicional show de pirotecnia sobre la icónica Sky Tower, generando una postal inolvidable que rápidamente recorrió el mundo a través de las redes sociales.

Con el correr de las horas, comenzaron a circular más videos que muestran cómo se celebra el Año Nuevo en distintos países, mientras en esta parte del continente se aguarda la llegada de la medianoche.

El próximo gran festejo será en Sídney, que recibirá el 2026 dos horas después de Auckland. Allí se espera un masivo espectáculo de fuegos artificiales, con el uso de unas nueve toneladas de pirotecnia. Sin embargo, está previsto que antes se realice un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en Bondi Beach.

Así, el mundo le da la bienvenida al 2026 entre celebraciones, homenajes y miles de imágenes que reflejan la diversidad de tradiciones con las que se recibe el nuevo año.