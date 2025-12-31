Robó un iPhone 15, huyó por los techos y fue detenido tras una tensa persecución policial

La Unidad Táctica Motorizada logró aprehender a un joven conocido como “Luca” luego de un arrebato en el barrio Galeano. Secuestraron una moto y recuperaron el celular robado.

Hoy 15:25

Un violento arrebato de un celular de alta gama derivó en un amplio operativo policial que culminó con la aprehensión de un joven conocido en el ambiente delictivo como “Luca”, tras una persecución controlada encabezada por efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) de la Departamental 6.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho fue denunciado por una mujer de apellido Aguirre, quien informó que su hija menor de edad fue víctima del robo de un teléfono celular iPhone 15 Plus, color rosa. Según el relato, el dispositivo fue arrebatado por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta, con apoyo de otro individuo, en inmediaciones del barrio Galeano.

A partir del alerta emitido por la Sala Central de Comunicaciones, personal motorizado inició un rápido operativo de localización. Minutos después, los efectivos lograron divisar al sospechoso circulando en una motocicleta, quien al advertir la presencia policial abandonó el rodado e intentó darse a la fuga a pie.

Durante la huida, el individuo ingresó y saltó por varias viviendas del sector con el objetivo de evadir a la Policía, generando un clima de tensión en el barrio. En ese contexto, algunas personas intentaron interferir en el procedimiento y manifestaron su enojo contra el accionar policial. Pese a ello, los motoristas lograron reducir y controlar al sospechoso a pocos metros, destacándose por un accionar firme y profesional.

El detenido fue identificado como Matías Lucas Gómez, de 21 años, alias “Luca”, con domicilio en el barrio Adela. Además, se procedió al secuestro de la motocicleta en la que se movilizaba, una Honda XR de 125 cc, la cual quedó a disposición de la Justicia.

Posteriormente, el joven manifestó haber vendido el celular sustraído por la suma de 50 mil pesos, aportando datos precisos sobre el comprador. Gracias a esta información, el iPhone fue recuperado y entregado de manera voluntaria a las fuerzas de seguridad.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, se ordenó el secuestro del teléfono celular y del rodado, así como el traslado y alojamiento del acusado en calidad de aprehendido, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.