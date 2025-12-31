Los santiagueños dejaron plasmados sus deseos para el comienzo del 2026

Diario Panorama salió a las calles de la ciudad para dialogar con vecinos y visitantes, quienes compartieron sus mejores deseos, tradiciones y expectativas de cara al nuevo año.

Hoy 15:28

En la previa de la despedida del 2025 y a horas del inicio del 2026, Diario Panorama recorrió distintos puntos de la ciudad para conversar con los santiagueños, que se sumaron a enviar mensajes cargados de esperanza y buenos augurios para el año que comienza.

Durante el recorrido, los vecinos hablaron de qué no puede faltar en la mesa de Fin de Año, destacando los encuentros familiares, las comidas tradicionales y el valor de compartir el momento con seres queridos. También hicieron referencia a las tradiciones para recibir el nuevo año, como los brindis, los deseos en voz alta y los rituales que simbolizan nuevos comienzos.

En cada testimonio se repitieron conceptos clave: el amor, la familia, la amistad y la importancia de encarar el 2026 con expectativas positivas y proyectos renovados.

Además, el equipo de Diario Panorama se encontró con personas de otras provincias que eligieron pasar las fiestas en Santiago del Estero, quienes destacaron la calidez de su gente y la posibilidad de disfrutar la ciudad en estas fechas especiales.

Así, entre saludos, sonrisas y mensajes de unión, los santiagueños y visitantes le dieron la bienvenida al 2026 con el deseo compartido de un año lleno de bienestar y nuevos comienzos.