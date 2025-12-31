Detuvieron en Las Termas a dos sospechosos por el robo de una motocicleta en pleno centro

Dos delincuentes, oriundos de la ciudad Capital, fueron aprehendidos en Las Termas de Río Hondo por el robo de una moto.

Hoy 15:28

Dos hombres oriundos de la ciudad Capital fueron aprehendidos en Las Termas de Río Hondo, acusados de estar vinculados al robo de una motocicleta sustraída desde un estacionamiento ubicado en la intersección de calles Tacuarí y Juan Bautista Alberdi – Ruta 9, en una zona céntrica y de alta circulación.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) de la Departamental 6, quienes durante un recorrido preventivo lograron identificar a los sospechosos en inmediaciones de avenida Belgrano y calle Moreno, tras constatar que coincidían plenamente con las características físicas y de vestimenta aportadas por registros fílmicos del hecho ocurrido días atrás.

Los aprehendidos fueron identificados como Gonzalo Aníbal Ledesma, de 27 años, con domicilio en el barrio John Kennedy, y Cristian Daniel Martínez, de 40 años, domiciliado en el barrio Campo Contreras Viejo, ambos residentes en la ciudad Capital y con antecedentes.

Según lo establecido en la investigación, los sujetos estarían implicados en el robo de una motocicleta marca Corven Energy de 110 cc, propiedad de una vecina de apellido Aguirre. El ilícito quedó registrado por cámaras de seguridad del centro termal, cuyas imágenes resultaron claves para el avance de la causa.

En los registros fílmicos también se observó que uno de los involucrados portaba un elemento de fabricación casera conocido como “chupete”, comúnmente utilizado para violentar el sistema de arranque de motovehículos.

Tras la intervención policial, se dio participación a la Comisaría Comunitaria N° 40, mientras que el fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, dispuso que ambos sujetos permanezcan aprehendidos y se continúe con las actuaciones judiciales correspondientes.