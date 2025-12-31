Javier Milei pasará Año Nuevo en la Quinta de Olivos y prepara un mensaje para abrir el 2026

El Presidente mantiene el hermetismo y pasará el inicio del nuevo año en Olivos.

Javier Milei despedirá el 2025 y recibirá el Año Nuevo desde la Quinta de Olivos. El Presidente no tiene previsto viajar ni realizar celebraciones formales y se espera que realice un mensaje institucional a la medianoche.

El Presidente mantiene el hermetismo con respecto a si compartirá la noche de Año Nuevo con invitados. Desde el entorno de Javier Milei indicaron que el mandatario permanecerá en Buenos Aires para retomar su actividad de gestión desde el primer día del 2026.

De momento no hay reuniones de trabajo previstas para el 31 de diciembre ni para el 1 de enero. Aunque sostienen que Milei decidió no tomarse vacaciones y mantendrá su agenda activa en la Casa Rosada.

Con respecto a la modalidad del festejo, desde el Gobierno optaron no brindar detalles ni confirmar la presencia de familiares. “Cada uno tiene su espacio para descansar y no hay agenda oficial”, remarcaron desde el círculo más cercano al libertario.

De acuerdo a lo que se supo, el mandatario estará presente la ciudad suiza para participar del Foro Económico Mundial, en el cual volverá a realizar un discurso crítico sobre el colectivismo como ocurrió en este año y en el 2024.

La organización había expresado en redes sociales hace varias semanas, a modo de anuncio: “Javier Milei, presidente de Argentina, participará en la Reunión Anual 2026 de en Davos, Suiza. El presidente Milei participó en la Reunión Anual del año pasado".

Por otro lado, de acuerdo al medio Infobae, está previsto un viaje a los Estados Unidos y una reunión con el presidente Donald Trump para la firma del acuerdo de libre comercio, en el cual todavía se está trabajando.