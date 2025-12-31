Pablo Bascary en su arribo a Old Lions: "Agradezco la oportunidad"

El entrenador tendrá su segundo ciclo en la institución santiagueña con la intención de ser protagonista en el 2026.

Hoy 14:55

Old Lions ya empezó a jugar su primer partido fuera de la cancha. Con la presentación oficial de Pablo Bascary como nuevo entrenador, el club dio el puntapié inicial a una temporada 2026 en la que buscará volver a ser protagonista. El regreso del DT marca una apuesta por la continuidad, el conocimiento interno del club y el trabajo formativo como ejes del proyecto.

Durante la conferencia de prensa, Bascary dejó en claro cuál será el espíritu del equipo que quiere construir. “La suerte juega un papel importante, pero cuando uno hace las cosas bien la balanza se termina inclinando de nuestro lado. Agradezco la confianza de darme esta segunda oportunidad y seguir creciendo en esto que me apasiona, y de poder ponerme a disposición de los chicos nuevos”, expresó el entrenador ante dirigentes, jugadores y prensa.

Además, el flamante DT remarcó que el crecimiento no llega de manera casual, sino como consecuencia de un proceso sostenido. “Existen buenos jugadores y buenos equipos, pero todo eso se consigue con trabajo”, sostuvo, dejando en claro que el foco estará puesto en la disciplina, la formación y la construcción de un plantel competitivo que represente los valores históricos de Old Lions.