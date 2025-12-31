Conmoción en Italia: una madre y su hija murieron por intoxicación luego de haber sido dadas de alta dos veces

Las víctimas habían ido al médico en dos oportunidades, luego de sentirse mal del estómago tras la una cena navideña.

Hoy 16:14

Una tragedia sacudió a la ciudad de Campobasso, en el sur de Italia: Antonella Di Ielsi, de 50 años, y su hija Sara Di Vita, de 15, murieron tras sufrir una grave intoxicación alimentaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las dos mujeres habían sido atendidas y dadas de alta dos veces en el hospital Cardarelli, donde inicialmente les diagnosticaron una simple gastroenteritis.

La familia había cenado en su casa durante la Nochebuena junto a amigos y familiares. El menú incluyó pescado y champiñones.

Sin embargo, solo Antonella, Sara y el padre, Gianni Di Vita (55), comenzaron a sentir fuertes dolores estomacales y vómitos. El resto de los invitados no presentó síntomas.

La noche de Navidad, las víctimas fueron a la guardia del hospital Cardarelli con síntomas de intoxicación.

Unas horas después, de madrugada, los médicos las enviaron de regreso a su casa con el diagnóstico de una intoxicación alimentaria leve y gastroenteritis.

Pero la pesadilla no terminó ahí. A la mañana siguiente, la familia volvió al hospital por el empeoramiento de los síntomas.

Una vez más, fueron dadas de alta por la tarde. El 27 de diciembre, la situación se agravó: Sara fue internada en terapia intensiva y murió cerca de las 23. Su madre murió horas después, en la mañana del 28.

“El cuadro clínico tuvo una progresión realmente inusual que condujo rápidamente a la muerte a pesar del apoyo de cuidados intensivos que implementamos. Se produjo una insuficiencia hepática y luego una cascada de eventos, uno tras otro, con una rapidez sin precedentes, que desembocó en una insuficiencia multiorgánica”, explicó Vincenzo Cuzzone, jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital.