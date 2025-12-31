La sugerente reflexión de Wanda Nara en medio de los rumores de crisis con Martín Migueles

La conductora compartió un mensaje que alimenta las versiones de separación.

Hoy 17:11

Wanda Nara estaría atravesando una fuerte crisis con Martín Migueles por una supuesta infidelidad con Claudia Ciardone. Frente a esto, utilizó sus redes sociales para dejar un contundente mensaje que muchos relacionaron con su turbulento presente sentimental.

“Si conocés un Sagitario, cuidalo”, mencionaba el video que compartió la conductora al sentirse identificada por su signo.

En el mismo clip, un hombre expresaba: “Dicen la verdad aunque incomode y aparecen justo a tiempo para aquellos que olvidaron cómo estar ahí para sí mismos. Sagitario no es solo un signo de fuego, es la llama que guía. No solo viven, se expanden. Su energía eleva cualquier habitación”.

“Sus palabras tocan el alma. Y su lealtad es de esas que se mantienen firmes, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Dios les dio curiosidad para buscar sabiduría, un espíritu salvaje e indomable y un corazón que perdona más de lo que debería”, continua.

Por último, reflexiona: “Porque nunca nacieron para encajar, nacieron para proteger. Proteger sueños, proteger personas, proteger la verdad. Y sí, también los lastiman, también se cansan. Pero siguen adelante porque algo divino los impulsa. Algo dentro de ellos sabe qué están hechos para más. Aman fuerte, se entregan a fondo”.