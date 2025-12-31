Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 DIC 2025 | 35º
X
Policiales

La policía implementará estrictos controles viales en todo el territorio provincial

El operativo de controles viales se llevarán a cabo durante jornadas previas a los festejos de fin de año y durante los primeros días del 2026.

Hoy 17:44

La Policía informa a la comunidad que, durante la jornada previa a los festejos de Año Nuevo y en los días posteriores, se llevarán a cabo controles viales estrictos en las ciudades de Capital y La Banda, como así también en todo el territorio provincial. Estos controles tendrán como finalidad garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes y reforzar la seguridad vial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Requisitos y recomendaciones para circular

Los ciudadanos deberán circular con la documentación obligatoria, que incluye, cédula del vehículo, licencia de conducir y seguro vigente; asimismo será obligatorio el uso del casco protector en los motociclistas, y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad correspondientes a los distintos tipos de vehículos.

Cabe destacar que también se realizarán controles de alcoholemia en puntos estratégicos.

Por tal motivo, se recomienda a la sociedad tomar los recaudos necesarios y colaborar con el personal policial que llevará adelante los controles, los cuales buscan prevenir siniestros viales y proteger la integridad de todos los usuarios de la vía pública.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de abusar sexualmente a un niño de 5 años
  2. 2. El tiempo para este miércoles 31 de diciembre de 2025: Santiago del Estero despide el año con calor intenso y sin probabilidad de lluvias
  3. 3. Ediles analizaron el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2026
  4. 4. Jubilado muere dos días después de recibir una golpiza durante un asalto
  5. 5. Desbaratan faena clandestina y detienen a un joven por robo de ganado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT