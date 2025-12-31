La policía implementará estrictos controles viales en todo el territorio provincial

El operativo de controles viales se llevarán a cabo durante jornadas previas a los festejos de fin de año y durante los primeros días del 2026.

Hoy 17:44

La Policía informa a la comunidad que, durante la jornada previa a los festejos de Año Nuevo y en los días posteriores, se llevarán a cabo controles viales estrictos en las ciudades de Capital y La Banda, como así también en todo el territorio provincial. Estos controles tendrán como finalidad garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes y reforzar la seguridad vial.

Requisitos y recomendaciones para circular



Los ciudadanos deberán circular con la documentación obligatoria, que incluye, cédula del vehículo, licencia de conducir y seguro vigente; asimismo será obligatorio el uso del casco protector en los motociclistas, y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad correspondientes a los distintos tipos de vehículos.

Cabe destacar que también se realizarán controles de alcoholemia en puntos estratégicos.

Por tal motivo, se recomienda a la sociedad tomar los recaudos necesarios y colaborar con el personal policial que llevará adelante los controles, los cuales buscan prevenir siniestros viales y proteger la integridad de todos los usuarios de la vía pública.