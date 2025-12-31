El municipio intensifica los trabajos de limpieza de desagües

La Municipalidad de La Banda agradece la colaboración de los vecinos y reitera su compromiso con la limpieza y el cuidado del medio ambiente.

Hoy 18:01

La Municipalidad de La Banda recuerda a los vecinos la importancia de mantener limpios los desagües y sumideros de la ciudad, especialmente en época estival.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La limpieza de los desagües es fundamental para evitar anegamientos y problemas de salud pública. En este sentido, se están realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en las calles Dean Funes y Aristóbulo del Valle, entre otras calles principales de la ciudad.

Se solicita a los vecinos colaborar no arrojando basura ni escombros en las calles y desagües, para evitar obstrucciones y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

La Municipalidad de La Banda agradece la colaboración de los vecinos y reitera su compromiso con la limpieza y el cuidado del medio ambiente.