Radamel y Milo J dirán presente en el Festival Nacional de la Chacarera

El joven cantante santiagueño se presentará el 2 de enero en el escenario Agustín Carabajal, invitado por “Cuti” Carabajal, y compartirá una actuación especial con Milo J. en una de las noches más esperadas del Festival Nacional de la Chacarera.

El joven cantante santiagueño Damián Radamel Stieffel, oriundo de Suncho Corral y una de las nuevas voces con mayor proyección del folclore argentino, se presentará el próximo 2 de enero en el 55º Festival Nacional de la Chacarera, donde compartirá escenario con el consagrado Milo J y referentes históricos del género.

Radamel subirá al escenario Agustín Carabajal en una actuación especial a la que fue invitado por “Cuti” Carabajal, con quien interpretará canciones en vivo. La presencia de Milo J, una de las figuras más destacadas de la música popular actual, también marcará uno de los momentos más esperados del festival, ya que ambos artistas compartirán escenario durante la jornada.

El vínculo artístico entre Radamel y Milo J viene creciendo de manera sostenida. El joven suncheño ha comenzado a cumplir sueños impensados tiempo atrás, como presentarse ante más de 50 mil personas en el estadio de Vélez, experiencia que definió como inolvidable. Sobre Milo J, Radamel destacó su calidad humana y artística, al describirlo como “una buena persona, inteligente, humilde y un gran cantor”.

El ascenso del artista santiagueño también quedó reflejado en su participación en el streaming FA!klore, conducido por Mex Urtizberea, donde se presentó como uno de los desafíos más importantes de su carrera. En ese espacio, y a pedido de Abel Pintos, interpretó “Criollita Santiagueña”, recibiendo elogios del propio Pintos, de Lázaro Caballero, Sele Vera y Yamila Cafrune, quienes se encontraban presentes.

La participación de Radamel y Milo J. promete engalanar aún más esta nueva edición del Festival Nacional de la Chacarera, consolidando el cruce entre las nuevas generaciones y los referentes históricos del folclore, en una celebración que reafirma la identidad cultural de Santiago del Estero.