Javier Milei envió un mensaje de fin de año: “Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”

El Presidente publicó un video en su cuenta de Tik Tok en el que destacó la evolución de la economía. Y aprovechó para desear a los argentinos un mejor 2026.

Hoy 18:23

El presidente Javier Milei envió este miércoles un mensaje de fin de año a los argentinos, a horas de finalizar el 2025, en el que puso el foco sobre las metas cumplidas por su Gobierno. "Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña", dijo y agregó: "Estamos empezando a crecer". El economista libertario pasará la noche en la Quinta de Olivos.

En un mensaje publicado esta tarde en su cuenta de Tik Tok, el mandatario hizo un breve repaso de la primera mitad de su mandato, en clave de hito de cierre de año. "Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña", afirmó.

Para concluir, Milei se refirió a la celebración de esta noche. "Les quiero desear felices fiestas", expresó y cerró: "Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez. Viva la libertad, carajo".

