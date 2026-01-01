Tragedia de año nuevo en Suiza: muertos y heridos por una explosión en un bar

Según las autoridades, hubo una “explosión de origen desconocido”. El incidente se produjo en Crans-Montana, Valais, durante la celebración de Nochevieja.

Hoy 05:13

Varias personas murieron y otras resultaron heridas en una explosión ocurrida en un bar de la lujosa estación de esquí alpino de Crans Montana, informó el jueves la policía de Suiza.

"Hubo una explosión de origen desconocido", indicó Gaetan Lathion, portavoz policial en el cantón de Wallis, en el oeste de Suiza. "Hay varios heridos y varios muertos", agregó.

Según una descripción oficial, Crans-Montana se encuentra en el suroeste de Suiza, en la parte francófona del cantón Valais, y es un destino de vacaciones popular debido a "su variedad de actividades de verano e invierno, su oferta comercial y gastronómica y el panorama único".

Según medios locales, el incendio se produjo en el bar y salón Le Constellation en Crans-Montana, Valais, durante la celebración de Nochevieja.

Distintos videos circulan en las redes sociales dando cuenta de una enorme columna de humo elevándose en el sitio del incidente, ocurrido hacia las 1.30 de este jueves, hora local.

Según Lathion, aún se desconoce el número de muertos, heridos y heridos graves.

Las causas del incendio no estaban claras esta madrugada, aunque la principal hipótesis daba cuenta de que pudo haber sido causado por pirotecnia durante un concierto en el local ubicado en un sótano.

Lathion agregó que se habilitó un centro de atención y una línea de ayuda para las familias afectadas y afirmó: “Estamos apenas al comienzo de nuestra investigación, pero esta es una estación de esquí de renombre internacional con muchos turistas”.