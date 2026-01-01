Bomberos sofocaron el incendio de un utilitario sobre la Ruta 21

El siniestro ocurrió en el tramo que conecta Añatuya con Bandera. No se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales.

Hoy 07:01

En lo que representó la última intervención operativa del año, personal de Bomberos Voluntarios de Añatuya trabajó intensamente para sofocar el incendio de un vehículo utilitario sobre la Ruta Provincial 21, en el tramo que conecta la ciudad de Añatuya con Bandera.

El siniestro se produjo en una camioneta Renault Kangoo, por causas que aún son materia de investigación. Tras recibir el alerta, una dotación se desplazó rápidamente hasta el lugar y logró controlar las llamas antes de que el fuego consumiera la totalidad del rodado o se propagara hacia la banquina.

Según informaron fuentes oficiales, no hubo personas afectadas por el fuego, registrándose únicamente daños materiales en el vehículo.

Con este servicio, el cuartel local cerró su balance de salidas de emergencia del año, reafirmando su rol clave en la seguridad vial y la respuesta ante situaciones de riesgo en la región.