El gobernador Elías Suárez saludó a los santiagueños y deseó un 2026 “lleno de felicidad”

El mandatario provincial compartió un mensaje de Año Nuevo a través de sus redes sociales, con un llamado a la esperanza, el trabajo conjunto y el valor del encuentro familiar.

Hoy 07:24

En el inicio del 2026, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, saludó a los santiagueños con un mensaje de Año Nuevo en el que expresó deseos de felicidad, esperanza y objetivos cumplidos para todas las familias de la provincia.

El saludo fue difundido mediante un video institucional publicado en su cuenta oficial de Facebook, donde el mandatario destacó que el nuevo año llega “con la esperanza renovada y el anhelo de que todo irá mejor”, y remarcó que el 2026 se presenta como un tiempo de nuevas oportunidades y posibilidades.

En su mensaje, Suárez subrayó la importancia del esfuerzo colectivo y del trabajo compartido para alcanzar los objetivos propuestos. “Sumando empeños podemos lograr los frutos que esperamos”, afirmó, al tiempo que brindó por “el año que sueñan” y por la alegría del encuentro con la familia y los afectos.

El gobernador concluyó su mensaje deseando que todos los anhelos puedan concretarse durante el nuevo año. “Que sea un 2026 lleno de felicidad para cada familia santiagueña”, expresó.