Tragedia en Córdoba: una pequeña perdió la vida en un jacuzzi

La menor se encontraba junto a su familia en un establecimiento rural. Fue trasladada de urgencia a una clínica, pero falleció pese a los intentos de reanimación.

Hoy 07:45

Una niña de 9 años murió el miércoles por la tarde en la localidad de Oncativo, luego de sufrir un episodio de broncoaspiración mientras se encontraba en un hotel rural de la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes de la URD Río Segundo, el hecho ocurrió en el Hotel Rural Nono Luigi, donde la menor estaba alojada junto a sus padres, todos oriundos de la ciudad de Córdoba. De acuerdo con el reporte oficial, la niña se encontraba en un jacuzzi cuando se produjo la emergencia.

Según informa Cadena 3, tras un llamado de alerta al servicio de emergencias, una ambulancia la trasladó de urgencia a la Clínica Gatti de Oncativo. Allí, el personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no logró revertir el cuadro y se constató su fallecimiento.

Las autoridades tomaron intervención para establecer las circunstancias del hecho, mientras que la familia recibe contención en medio del profundo dolor por la pérdida.