Madrugada movida en el Hospital Oftalmológico: 6 pacientes sufrieron heridas por pirotecnia

“Es importante seguir insistiendo en que la pirotecnia no es segura, mucho menos cuando es manipulada por niños”, expresó la médica de guardia a Diario Panorama.

Hoy 08:03

El Hospital Oftalmológico, Dr. Enrique Demaría, tuvo un importante movimiento de pacientes que llegaron después de las 3 de la madrugada de este jueves 1 de enero del 2026.

En diálogo con Diario Panorama, la médica de guardia, Dra. Camila Helman, confirmó que seis pacientes fueron asistidos por lesiones en sus ojos provocadas por pirotecnia. “Me esperaba menos movimiento, tuvimos seis pacientes, 3 con lesiones moderadas y los otros tres con heridas leves”, precisó la profesional.

La doctora insistió en que la sociedad debe entender que el uso de pirotecnia representa un riesgo importante para la salud de las personas. “Es muy importante seguir insistiendo, la pirotecnia no es segura, mucho menos cuando es manipulada por niños, que no son conscientes de las lesiones que pueden sufrir", sentenció.

Los heridos, cuyas edades oscilan entre los 5 y 66 años, fueron atendidos en la guardia del Hospital Demaría y deberán seguir las indicaciones médicas para poder superar el problema ocasionado por la pirotecnia.