Génesis Victoria es la primera bebé del 2026 en Santiago del Estero

Nació a las 00.09 en la Maternidad del Hospital Regional y pesó poco más de 3 kilos. Junto a su mamá, se encuentra en perfecto estado de salud.

Hoy 08:34
Génesis Victoria, la primera bebé del 2026 en Santiago del Estero

La Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo recibió con gran alegría a la primera bebé de este año 2026. Sí, Génesis Victoria nació a las 00.09 de este jueves, con un peso de 3 kilos, 350 gramos.

Génesis es la segunda hija de Stefanía Sánchez, quien al igual que la bebé goza de perfecta salud tras el parto normal que movilizó a la maternidad del principal centro asistencial santiagueño.

La Dra. Victoria Mitre fue quien recibió a la bebé y se encargó de brindarle, junto a enfermeras y demás personal de salud, la atención necesaria a ella y a su mamá.

Como es habitual en estos tipos de partos, madre e hija continuarán en el centro asistencial unas horas más hasta que reciban el alta médica.

TEMAS Hospital Regional

