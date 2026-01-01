Revelan el plan de Francia para prohibir las redes sociales a menores de 15 años

Emmanuel Macron ya había adelantado su deseo de vedar las redes sociales en los más jóvenes. El detalle del proyecto.

Emmanuel Macron ya tiene preparado el proyecto para prohibirles el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Si bien el presidente de Francia ya había adelantado su deseo de regular el uso de redes en los más jóvenes, ahora se conocieron detalles de su iniciativa. Se trata de un proyecto de ley con dos artículos y una fecha definida para entrar en vigencia.

El proyecto de ley responde a la preocupación por la excesiva exposición frente a las pantallas. Cuenta con el respaldo del presidente Emmanuel Macron, quien declaró a principios de este mes que el parlamento debería comenzar a debatir la propuesta en enero.

Según los lineamientos que se difundieron hasta el momento, recién comenzaría a regir al cierre del tercer trimestre de 2026.

La iniciativa establece como fecha el 1° de septiembre, según el texto al que accedieron medios franceses.

"Muchos estudios e informes confirman los distintos riesgos que causa el uso excesivo de pantallas digitales por parte de los adolescentes", señala el proyecto.

Los niños con acceso ilimitado a internet están expuestos a "contenido inapropiado" y podrían sufrir ciberacoso o experimentar alteraciones en sus patrones de sueño, indicó el gobierno.

Qué dicen los dos artículos del proyecto para prohibir el uso de redes en menores de 15 años

El proyecto de ley consta de dos artículos: el primero establecería como ilegal "la prestación por parte de una plataforma en línea de un servicio de red social a un menor de 15 años".

El segundo artículo propone prohibir el uso de teléfonos celulares en la escuela secundaria. En este caso, en cambio, no hay plazo para su entrada en vigencia.

En Francia se prohíbe desde 2018 el uso de teléfonos celulares en preescolares y colegios de educación secundaria, pero hasta este año rara vez se aplica.

A principios de mes, el Senado francés respaldó una iniciativa para proteger a los adolescentes del uso excesivo de pantallas y del acceso a redes sociales, que incluye la obligación de contar con autorización parental para que los niños de entre 13 y 16 años se registren en sitios de redes sociales.

La propuesta del Senado fue remitida a la Asamblea Nacional, que deberá aprobar el texto antes de que pueda convertirse en ley.

Macron impulsó el proyecto en junio de 2025, después de que un alumno asesinase a una preceptora de su escuela cuando ella había descubierto un cuchillo en la mochila del joven.

"Nos doy unos meses para lograr la movilización europea. De lo contrario, empezaremos a hacerlo en Francia. No podemos esperar", anticipó aquella vez el presidente francés.