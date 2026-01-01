“Me salvó la vida”: Daniel Agostini reveló cómo usa IA para escribir sus canciones

El reconocido músico mostró en vivo cómo herramientas tipo ChatGPT le permiten generar temas musicales.

Hoy 10:18

Una confesión hecha por un cantante argentino se volvió viral en los últimos días. El artista reveló que utiliza inteligencia artificial para crear las letras de sus canciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“La inteligencia artificial me salvó la vida”, reveló Daniel Agostini a los 53 minutos de una entrevista en el programa Desinteligencia Artificial en la señal DGO, y explicó que, utilizando estas aplicaciones “hacés un tema en un segundo y medio”.

Al preguntarle por cómo aplica la herramienta para escribir una canción, el artista explicó que usa ChatGPT, y empezó a hacer el proceso en vivo: le pidió a la IA: “¿Me hacés una canción romántica que hable de desamor”? Luego explicó que, de esta forma, la plataforma deja lista la canción. Con esa letra, el proceso es: “copiá, pegá, la metés en otra aplicación y te arma el tema en un segundo”, agregó.

En el mismo programa, preguntó a los conductores si querían que hiciera una prueba en vivo y, al instante, hizo una demostración. Aunque ellos le aseguraron que era necesario contar con un oído que pudiera juzgar musicalmente lo que la IA produce, el cantante replicó: “No, ¿qué oído? Decime una letra".

En el momento, los participantes del programa empezaron a sugerir letra para la canción: “Te soñaba y no sirvió para nada”, fue una de las respuestas. “Me encantaría que estés conmigo en esta mañana desolada”, fue otra de las sugerencias. “Lo efímero de la vida me hace extrañarte”, agregó otro de los conductores del programa.

Luego de construir la letra, les consultó por el género musical que querían y les habló de que podían optar por bachata, tango, folklore o cualquier otro. Finalmente, eligieron bachata. Y así, reprodujo la canción con la letra y con el estilo musical sugerido.

Explicó que, al lograr esta canción que la inteligencia artificial le construye rápidamente, cuenta con una referencia de base, a la que simplemente tiene que hacer ciertos ajustes para pulirla.

Los comentarios en X no tardaron en llegar, algunos de ellos reclamando por los derechos de autor de la canción y otros hablando de que el producto que generó no era bueno.

La inteligencia artificial en la música

Hace unos meses, la inteligencia artificial ya había generado controversia en el ámbito musical, con la presentación de Kion, una artista de K-pop generada por IA.

“Presentamos Higgsfield Records, el primer sello discográfico con IA, con nuestro PRIMER Ídolo de IA: Kion”, con estas palabras, la plataforma de inteligencia artificial Higgsfield presentaba a la artista digital en sus redes sociales, y agregaba: “¡Nuestro primer ídolo de IA creado por Higgsfield Records! El debut donde el escenario no necesita escenario. Desde festivales y bailes hasta mundos digitales completamente nuevos. La apariencia y las actuaciones de Kion te llevarán a cualquier parte”.