El CePSI tuvo una madrugada de trabajo constante en el primer día del 2026

El principal centro pediátrico de Santiago del Estero atendió numerosas urgencias, afortunadamente ninguna de gravedad.

Hoy 11:41
Guardia CEPSI

Tal como se esperaba, el Centro Provincial de Salud Infantil tuvo una madrugada de 1 de enero de trabajo constante. Sí, una importante cantidad de pequeños llegaron para ser asistidos por distintas dolencias, ninguna de gravedad, precisaron desde el centro asistencial.

Lesiones menores por pirotecnia, cuadros febriles y algunos heridos en accidentes de tránsito fueron los casos más comunes durante la madrugada de este jueves 1 de enero de 2026.

Un dato a tener en cuenta, con el claro objetivo de generar conciencia y detener una problemática vial, la mayoría de los heridos en accidentes fueron por hechos con motocicletas. Por suerte no son casos graves, pero las autoridades piden tomar las medidas necesarias para evitar estos desafortunados acontecimientos.

También, el uso de pirotecnia provocó heridas en los miembros superiores de algunos pequeños, por lo que se recomienda tratar de evitar el uso de fuegos artificiales por parte de los niños.

