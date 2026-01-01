¿Quién es el santiagueño que dirá "presente" en Masterchef Celebrity?

El reality culinario sumará caras nuevas en el llamado repechaje. Un famoso santiagueño está entre los elegidos. ¿Quién es?

Hoy 12:07

MasterChef Celebrity (Telefe) dejó el 2025 como el programa más visto y buscará iniciar el 2026 de la misma manera.

Para eso, el certamen culinario conducido por Wanda Nara presentará algunas novedades.



Hasta el momento, los que dejaron MasterChef Celebrity por decisión del trío de jurados fueron el exboxeador Roña Castro, el periodista Esteban Mirol, Diego "Peque" Schwartzman, Luis Ventura, el músico Walas (que entró como reemplazo de Pablo Lescano), Valentina Cervantes (dejó el ciclo por decisión propia), Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo y Momi Giardina.

De ellos, tres tomaron la decisión de no aceptar la propuesta de participar del repechaje: Valentina Cervantes (se encuentra instalada junto a sus hijos y Enzo Fernández en Inglaterra), Eugenia Tobal y el “Roña” Castro.

Según se informó, Esteban Mirol habría tomado la misma decisión.

Por este motivo, la producción del ciclo sumará nuevas figuras para reemplazar a estos nombres en el repechaje. Ellos serán: los cantantes Rusherking y Ariel Puchetta, y las actrices Esther Goris y Evelyn Botto. Sí, el santiagueño Rusherking llegará al reality culinario.

Rusherking.

Como es habitual, luego de una semana de desafíos, la decisión de quien tendrá una nueva oportunidad en MasterChef Celebrity estará a cargo del jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Por estos días, 14 son los participantes que siguen en carrera: el conductor Leandro "Chino" Leunis, el exfutbolista Claudio “El Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, la influencer Sofi "La Reini" Gonet, Maxi López, Sofi Martínez, La Joaqui, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Agustín "Cachete" Sierra y Andy Chango.

El caso de Maxi López es especial.

En la última gala de eliminación, en la que Momi Giardina dejó el certamen, el exfutbolista se despidió ya que ahora se encuentra en Suiza esperando el nacimiento de Lando, su segundo hijo con la modelo sueca Daniela Christiansson. En un principio será reemplazado por Claudia Villafañe y luego por Yanina Latorre.

"Voy a volver", aseguró Maxi, una de las revelaciones del ciclo.

En las primeras semanas de este 2026 habrá un par de nuevas eliminaciones y luego sí comenzará el repechaje, que le brindará una nueva oportunidad a exparticipantes.