Central Córdoba arranca la pretemporada y pone en marcha la era Pusineri

Bajo las órdenes de su flamante entrenador, el plantel ferroviario comenzará este lunes por la tarde con su preparación de cara a la temporada 2026.

Hoy 23:48

El plantel de Central Córdoba comenzará este lunes por la tarde con los trabajos de pretemporada, dando inicio formal a la era Lucas Pusineri como entrenador del Ferroviario, con la mirada puesta en la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol y la Copa Argentina.

La primera práctica se llevará a cabo desde las 17 horas en el estadio Alfredo Terrera, donde el nuevo cuerpo técnico tendrá su primer contacto con el grupo y empezará a delinear el trabajo físico y futbolístico de cara a un año exigente.

En cuanto al mercado de pases, en las últimas horas el club confirmó las llegadas del defensor Lucas Bernabéu y del volante Marco Iacobellis, mientras que la dirigencia continúa gestionando la incorporación de nuevos refuerzos con el objetivo de conformar un plantel competitivo.

Luego de los primeros entrenamientos en Santiago del Estero, el plantel ferroviario viajará a Córdoba, donde realizará una concentración y disputará una serie de amistosos preparatorios, fundamentales para llegar con ritmo al inicio de la competencia oficial.

De esta manera, Central Córdoba empieza a transitar un nuevo ciclo, con expectativas renovadas y la ilusión de ser protagonista en la próxima temporada.

