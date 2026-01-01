Tras un año y medio en el club, Chelsea anunció la salida de Enzo Maresca

El entrenador italiano fue campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes 2025.

El Chelsea inició el 2026 con una decisión inesperada al confirmar la salida de Enzo Maresca como director técnico del primer equipo. La desvinculación fue de común acuerdo y puso fin a un ciclo de dos años y medio al frente del conjunto de Stamford Bridge.

“El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado”, comunicó oficialmente la institución en las primeras horas del año. El DT italiano había asumido en junio de 2024 y tenía contrato vigente hasta 2029, pero ambas partes resolvieron cerrar el vínculo en medio de un presente irregular.

Durante su etapa, Maresca logró dos títulos importantes: la Conference League 2024/25 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, logros que el club destacó como parte de su historia reciente. Sin embargo, el rendimiento del equipo fue perdiendo regularidad en la actual temporada.

En la Premier League, el Chelsea ganó apenas uno de sus últimos siete partidos y marcha quinto, a 15 puntos del líder Arsenal. En la Copa de la Liga está en semifinales, en la FA Cup alcanzó la tercera ronda y en la Liga de Campeones se ubica 13°, a dos puntos de la clasificación directa a octavos de final.

En total, Maresca dirigió 92 partidos oficiales, con un saldo de 55 victorias. Desde el club agradecieron su trabajo y explicaron los motivos del cambio: “Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de reencauzar la temporada”.

El próximo compromiso será este domingo ante Manchester City, como visitante, ya con un nuevo entrenador por definir. En ese contexto, el plantel que integran los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho afrontará un tramo decisivo del calendario, mientras la dirigencia reorganiza el rumbo deportivo en plena triple competencia.