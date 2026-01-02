El tiempo para este viernes 2 de enero: en Santiago del Estero: anticipan una jornada muy calurosa con riesgo de tormentas fuertes

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una máxima de 37° y alta humedad, con tormentas durante la madrugada y chances aisladas hacia la tarde y la noche. El sábado continuaría la inestabilidad.

Hoy 01:47

Para este viernes 2 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una tarde muy calurosa en Santiago del Estero, con una temperatura máxima de 37 °C y una mínima de 25 °C, acompañada de un alto porcentaje de humedad que intensificará la sensación térmica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El organismo oficial señala la posibilidad de tormentas fuertes durante la madrugada, con lluvias y actividad eléctrica que podrían afectar a la ciudad y la provincia en las primeras horas del día. Para la tarde y la noche, las probabilidades de chaparrones o tormentas aisladas se mantienen, aunque con menor intensidad que en la madrugada.

De cara al sábado, el pronóstico extendido indica que las condiciones de inestabilidad seguirán presentes. Se espera una máxima de 35 °C y una mínima de 21 °C, con probables tormentas a lo largo de toda la jornada.