Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 ENE 2026 | 27º
X
Locales

El tiempo para este viernes 2 de enero: en Santiago del Estero: anticipan una jornada muy calurosa con riesgo de tormentas fuertes

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una máxima de 37° y alta humedad, con tormentas durante la madrugada y chances aisladas hacia la tarde y la noche. El sábado continuaría la inestabilidad.

Hoy 01:47

Para este viernes 2 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una tarde muy calurosa en Santiago del Estero, con una temperatura máxima de 37 °C y una mínima de 25 °C, acompañada de un alto porcentaje de humedad que intensificará la sensación térmica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El organismo oficial señala la posibilidad de tormentas fuertes durante la madrugada, con lluvias y actividad eléctrica que podrían afectar a la ciudad y la provincia en las primeras horas del día. Para la tarde y la noche, las probabilidades de chaparrones o tormentas aisladas se mantienen, aunque con menor intensidad que en la madrugada.

De cara al sábado, el pronóstico extendido indica que las condiciones de inestabilidad seguirán presentes. Se espera una máxima de 35 °C y una mínima de 21 °C, con probables tormentas a lo largo de toda la jornada.

Recuerda que puedes consultar todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. A un año de la muerte de Leo Dan: el legado eterno del ícono santiagueño de la música romántica
  2. 2. Sorprendieron a un ladrón cuando robaba un chancho y fue demorado
  3. 3. Al menos 40 personas murieron por el incendio en un bar de Suiza y afirman que se originó por bengalas en botellas
  4. 4. Nicolás Vázquez hizo una profunda reflexión del año 2025: "Construir más, destruir menos"
  5. 5. La oposición rechazó el DNU de Milei de reformar la SIDE y alertó sobre el "espionaje político"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT