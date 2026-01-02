Maduro reiteró la posibilidad de llegar a un acuerdo con Estados Unidos en materia petrolera

En modo "pod-car", el líder chavista conversó con el español Ignacio Ramonet para la TV oficial venezolana. Además, apuntó contra María Corina Machado y se mostró abierto a un acuerdo con Estados Unidos.

En otra llamativa aparición mediática, Nicolás Maduro brindó una entrevista muy particular en medio del conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. El líder chavista dio la nota mientras manejaba por las calles de Caracas. Allí habló sobre su relación con Donald Trump y no desmintió el supuesto ataque terrestre de la CIA en suelo venezolano. Además, reiteró la posibilidad de llegar a un acuerdo con EE.UU. en materia petrolera y de lucha contra el narcotráfico.

La entrevista, tal como salió publicada, se extendió por más de una hora. Con Maduro al volante del auto, mientras se reía, tomaba café y conversaba con el catedrático español Ignacio Ramonet.

El dúo entrevistador-entrevistado es un clásico de Año Nuevo y sale por el canal oficialista Venezolana de Televisión. Este año, sin embargo, el formato dio un giro, al estilo carpool, como se conoce la modalidad que en TV popularizó el comediante James Corden mientras hacía karaoke con famosos paseando por las calles de Estados Unidos.

"Empezando desde el Palacio de Miraflores este pod-car", lo definió Maduro, que quiso trazar un paralelismo lingüístico con el formato podcast.

Ramonet le recordó que la primera conversación de Año Nuevo entre ambos fue el 1° de enero de 2017. Y se lanzaron a la charla.

Maduro criticó la "manipulación mediática" y la estrategia de "guerra cognitiva", mientras elogiaba construcciones de Caracas por las que pasaba escoltado por un operativo de seguridad.

"Este es el segundo año consecutivo que Venezuela lidera el crecimiento de la economía real de América Latina y el Caribe. Tenemos 20 trimestres continuos, desde que en 2021 despegamos", destacó Maduro. Anticipó que el crecimiento económico podría ser superior al 9% en 2026.

"Por segundo año consecutivo lideramos desde la Venezuela asediada, amenazada, todo el crecimiento de América Latina y el Caribe", enfatizó minutos más tarde.

Consultado sobre un incremento de la inflación, Maduro dijo que el fortalecimiento del mercado interno generó desde mediados de 2024 un "sobrecalentamiento interno del comercio". Y también cuestionó un "ataque especulativo sobre la moneda", un objetivo de "la derecha y bloqueo internacional". En ese sentido se refirió al ataque a los buques petroleros venezolanos y a la venta de petróleo del país, en alusión a la estrategia de Trump.

"Es una perturbación que sabemos cómo enfrentar, que vamos a enfrentar y que, cuando hagamos el pod-car dentro de un año, verás que ya hemos superado", le prometió a su interlocutor.

Había otras dos personas en la camioneta: su esposa, Cilia Flores; y Alfred Nazareth Náñez, Vicepresidente de Comunicación y Cultura y presidente de Venezolana de Televisión, el canal por el que salió la entrevista. Con ellos, en el asiento trasero, iba también una gorra con la inscripción "No war, yes peace", el lema que Maduro le dedicó a su conflicto con Estados Unidos y que se reproduce en discursos, canciones y bailes del líder chavista.

Maduro no desmintió el ataque terrestre anunciado por Estados Unidos

Entre tazas de café servidas por Flores y "Freddy" Náñez, Maduro se refirió más tarde directamente a su relación con Trump y a conflicto actual con Estados Unidos.

"La opinión pública estadounidense tiene que entender que los pueblos del sur tienen derecho a existir, que no se puede imponer con una doctrina Monroe ni ninguna doctrina un nuevo modelo colonial, intervencionista", subrayó el líder chavista. "El 95% de los venezolanos rechazan las amenazas militares de Estados Unidos a Venezuela", agregó poco después.

Aludió a María Corina Machado. "Tienen que saber que la persona que pusieron como jefa, mandamás de la derecha, está muy aislada y repudiada en Venezuela. La señora llamada María Machado tiene el 85% de rechazo, de repudio total de la sociedad venezolana. Jamás ni ella ni lo que ella representa tendría capacidad para gobernar este país", indicó Maduro.

Machado, proscripta, no pudo participar de las últimas elecciones y estuvo viviendo en la clandestinidad en ese país, antes de dejarlo -también a escondidas- para recibir en Oslo el Nobel de la Paz. Si bien prometió regresar, aún no pudo reingresar a Venezuela.

Tras condenar las amenazas militares de Estados Unidos, salió al cruce de las acusaciones de Trump sobre un vínculo entre Maduro y el narcotráfico, en específico con el Tren de Aragua.

"Tenemos un modelo perfecto de combate al narcotráfico. Toda la cocaína que se mueve en la región se produce en Colombia. Nosotros somos víctimas. Hemos neutralizado 431 aeronaves, la mayoría vienen de Colombia, donde no hay protección militar del otro lado de la frontera", dijo el líder chavista. "Inventaron lo del narcotráfico porque no pueden acusarnos de tener armas de destrucción masiva", continuó.

"Si quieren conversar seriamente de un combate contra el narco, estamos listos para hacerlo. Si quieren hablar del petróleo, Venezuela está lista para inversiones como Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. También acuerdos económicos", añadió Maduro. "Fíjate la migración, pero ellos suspendieron el acuerdo de migración. Nosotros somos gente de palabra", añadió sobre la deportación de venezolanos en Estados Unidos.

Ya sobre el final, a Maduro le preguntaron sobre el supuesto ataque terrestre en suelo venezolano que anunció Estados Unidos. "Usted no ha ni confirmado ni desmentido esa información. ¿Qué podría usted decirnos al respecto?", dijo Ramonet.

Maduro siguió sin negar la existencia de ese ataque terrestre. "Mira, eso puede ser un tema que quizás conversemos dentro de unos días, en una segunda versión de este pod-car", afirmó Maduro.

Y agregó sobre ese asunto: "Lo que sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí".

Por último, contestó sobre una presunta segunda conversación telefónica con Trump, luego de que el presidente de Estados Unidos dijera en los últimos días que habían hablado "recientemente". La negó rotundamente.

"Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (...) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores", dijo Maduro.

Dijo que la conversación duró 10 minutos y que fue "muy respetuosa". "Lo primero que me dijo fue: Mr. President Maduro. Y yo le dije: Mr. President, Donald Trump", recordó.

"Creo que fue hasta agradable esa conversación, pero ahí las evoluciones posconversación no han sido agradables. Esperemos", concluyó sobre lo que sucedió en los últimos meses.