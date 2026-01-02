Córdoba sufrió un fuerte temporal con caída de granizo

Hubo voladuras de carteles y árboles y se vieron anegadas rutas y avenidas de la vecina provincia.

Una intensa tormenta con caída de granizo afectó este jueves a distintas localidades de la provincia de Córdoba, con especial impacto en la capital provincial. El fenómeno se registró cerca de las 16 y estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento y abundante lluvia.

Según los primeros reportes, el frente de tormenta se originó en el Valle de Paravachasca, donde se registró caída de piedra en localidades como La Paisanita, Alta Gracia, Los Aromos, Anisacate, Falda del Carmen y San Clemente.

El sistema avanzó hacia la capital provincial, donde el granizo se hizo sentir en numerosos barrios del sur y del norte, siendo en este último sector donde se observaron piedras de mayor tamaño.

El temporal también provocó caída de árboles, voladura de carteles y paneles solares, anegamientos y complicaciones en el tránsito.

En las afueras de la ciudad, el granizo se acumuló al costado de la ruta, obligando a los automovilistas a circular a paso de hombre debido a las condiciones adversas.

La tormenta también trajo consigo un leve descenso de la temperatura, luego de una jornada marcada por el calor intenso, como consecuencia del ingreso de una masa de aire frío.