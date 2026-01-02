Violenta madrugada de Año Nuevo en Añatuya: múltiples peleas a la salida de un boliche

Hubo enfrentamientos entre jóvenes, presencia de menores alcoholizados y un episodio con una botella como arma. Los hechos ocurrieron a pocos metros de una dependencia policial.

Hoy 06:35

La ciudad de Añatuya vivió una madrugada y un amanecer marcados por la violencia y el desorden, en el inicio del año, tras registrarse múltiples peleas a la salida de un boliche bailable ubicado sobre la avenida 9 de Julio, una de las arterias más transitadas de la ciudad. Los episodios, ocurridos durante las primeras horas del miércoles 1 de enero, generaron momentos de extrema tensión y encendieron la alarma entre vecinos, transeúntes y comerciantes de la zona.

Según pudo reconstruirse a partir de testimonios y material audiovisual, se produjeron al menos tres enfrentamientos en la vía pública, a escasa distancia entre sí. Las primeras trifulcas habrían sido protagonizadas por grupos de mujeres que, tras salir del local nocturno, comenzaron a intercambiar insultos que derivaron en empujones y golpes. Con el correr de los minutos, la situación se tornó aún más caótica, ya que también intervinieron hombres, ampliando el número de personas involucradas.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la cercanía de los disturbios con la sede de la Departamental N.º 13 de Policía, ubicada a pocos metros del lugar. A pesar de ello, las peleas se extendieron durante varios minutos, dejando escenas de descontrol ante la mirada atónita de quienes circulaban por la zona y de numerosos jóvenes que registraron lo sucedido con sus teléfonos celulares.

Además, se registró otro hecho violento a pocos metros de la réplica del Cabildo, donde adolescentes se trenzaron a golpes, y uno de ellos agredió a otra persona con una botella en la cabeza. En todas las escenas se pudo observar la presencia de menores de edad en aparente estado de ebriedad, lo que incrementó la gravedad de la situación.

Videos y preocupación vecinal

Los videos grabados por testigos muestran corridas, forcejeos, gritos e insultos en un contexto de absoluto desorden. Las imágenes comenzaron a viralizarse durante la tarde del miércoles en redes sociales, generando un fuerte repudio por parte de los usuarios.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación y señalaron que no es la primera vez que se producen incidentes de este tipo en inmediaciones de locales bailables. “Es un peligro para todos, para los que salen del boliche y para quienes vivimos acá. Esto pudo haber terminado mucho peor”, expresó un frentista, visiblemente molesto por lo ocurrido.