Prisión preventiva para cinco ciudadanos peruanos acusados de estafas

Habían sido detenidos el 6 de noviembre en un hotel céntrico con documentación presuntamente apócrifa. La Justicia dispuso preventivas por ocho meses, con una excepción por embarazo.

Hoy 06:52

Cinco ciudadanos peruanos continuarán privados de la libertad con prisión preventiva, a casi dos meses de haber sido detenidos en un hotel céntrico de la capital, donde fueron sorprendidos con pasaportes y documentación de dudosa legalidad, en el marco de una causa por intento de estafas.

Se trata de José Carlos Pacheco, César Rodríguez Flores, Astupirano Rubio y Walter Cordero Vargas, quienes son representados por el abogado Javier Leiva. En tanto, Agustina Ruiz cuenta con la asistencia del defensor oficial Gabriel Herrero Medina.

De acuerdo con la investigación preliminar, los acusados portaban documentación presuntamente apócrifa, entre la que se habrían detectado papeles italianos falsos y antecedentes vinculados a causas por drogas en al menos uno de los involucrados. Al momento de la detención, también se les habrían secuestrado tarjetas y otros documentos, lo que reforzó la sospecha de que planeaban cometer estafas, especialmente de modalidad virtual.

Intervención federal y pase a la Justicia ordinaria

Según indicaron voceros judiciales, el caso tuvo inicialmente intervención de la Justicia Federal, que dispuso las primeras detenciones. Los hombres fueron alojados en el Centro Único de Detenidos, mientras que la mujer quedó a disposición de la Comisaría del Menor y la Mujer N.º 5.

Posteriormente, las actuaciones fueron giradas a la Justicia ordinaria, donde se llevó a cabo la audiencia correspondiente. En ese marco, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, mientras que las defensas reclamaron la libertad o, en el caso de Ruiz, el otorgamiento de una prisión domiciliaria, al cursar el séptimo mes de embarazo.

Tras analizar los planteos, el juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, resolvió dictar ocho meses de prisión preventiva para el grupo. En su decisión, el magistrado dispuso que los cuatro hombres continúen detenidos en el Centro Único de Detenidos, mientras que Agustina Ruiz cumplirá prisión domiciliaria en la ciudad de Buenos Aires, bajo estricto control policial del distrito correspondiente.