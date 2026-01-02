Pink pasó Año Nuevo internada y explicó los motivos: "Este año fue durísimo"

La cantante compartió una imagen desde una cama de hospital y contó que fue sometida a una intervención en el cuello. A pesar del difícil cierre de año, se mostró optimista y reflexiva sobre lo vivido en 2025.

Hoy 07:45

La cantante Pink sorprendió a sus seguidores al revelar que pasó la Nochevieja internada en un hospital, desde donde compartió una imagen en redes sociales luciendo una bata hospitalaria y un vendaje en el cuello.

La artista, de 46 años, publicó una selfie tomada desde la cama del hospital en la noche del 31 de diciembre, donde se la vio sonriente pese a la situación. En el mensaje que acompañó la publicación, reflexionó sobre el año que terminaba y explicó el motivo de su internación.

Con humor, Pink aclaró que no se trató de una cirugía estética, sino de una intervención en el cuello, donde le colocaron “dos discos nuevos”. En ese sentido, ironizó al afirmar que “el rock and roll es un deporte de contacto”. También contó que, mientras ella se recuperaba en soledad, su familia pudo disfrutar del cierre de año practicando snowboard.

En un extenso texto, la cantante describió a 2025 como un año especialmente intenso, atravesado por momentos dolorosos y otros más leves, pero también cargado de aprendizajes y belleza. Destacó la importancia de poder levantarse cada día y dedicarse a acompañar a sus hijos en el camino hacia sus sueños.

Pink, que es madre de dos hijos junto al ex piloto de motocross Carey Hart, también recordó las pérdidas personales que enfrentó durante el año y señaló su compromiso de trabajar para defender la libertad de las personas y las familias a tomar sus propias decisiones, en el marco de la búsqueda de la felicidad.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo por parte de colegas y amigos del mundo del espectáculo. Entre ellos, Juliette Lewis y Kristin Chenoweth le enviaron deseos de pronta recuperación y un buen comienzo de año.

Cabe recordar que este no fue el único problema de salud que atravesó la artista en 2025, ya que meses atrás reveló haber sufrido una enfermedad grave durante sus vacaciones. Actualmente, Pink se encuentra disfrutando de un descanso tras finalizar su exitosa gira mundial Summer Carnival 2023–2024, que recaudó cerca de 700 millones de dólares y convocó a más de 4,8 millones de espectadores en 128 shows.