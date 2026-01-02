Trágico final en Termas: encontraron sin vida al joven tucumano que era buscado en el río

Se trata de Facundo Ezequiel Romero, de 18 años y oriundo de Ranchillos, quien había ingresado al río para rescatar a su hermano mientras compartían el día junto a su familia en un camping municipal. Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue localizado por personal del GER.

Hoy 10:18

Tras varias horas de intensa búsqueda, personal del GER halló sin vida a Facundo Ezequiel Romero, el adolescente tucumano de 18 años que se encontraba desaparecido en el río luego de un dramático episodio ocurrido en el camping municipal del Río en Las Termas.

Según las primeras averiguaciones, el hecho se produjo cuando el hermano menor de la víctima, se encontraba jugando a la orilla del río y en un momento fue arrastrado por la corriente. Al advertir la situación, Facundo ingresó de inmediato al cauce para intentar ayudarlo, logrando rescatarlo y ponerlo a salvo.

Sin embargo, tras cumplir con su cometido, el joven de 18 años fue arrastrado por la fuerza de la corriente, desapareciendo de la superficie, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda.

El menor de 17 años fue rescatado con vida y recibió las primeras atenciones por parte de personal de salud, constatándose que se encontraba en buen estado general.

Las tareas de rastrillaje incluyeron búsquedas terrestres por la margen norte del río y recorridos superficiales en kayak, a cargo de personal especializado. Finalmente, el cuerpo fue localizado esta mañana pasadas las 9, en la zona cercana al viejo puente carretero.

El hecho generó profunda conmoción entre familiares, turistas y vecinos que se encontraban en el lugar.