¿Racing da el golpe en el mercado de pases? va por un futbolista de la Selección Argentina que juega en Europa

Con Milito al frente de las negociaciones, la Academia negocia una cesión por el joven campeón de América con el seleccionado nacional.

Hoy 10:12

Racing va por el golpe del mercado de pases y apunta alto: la incorporación de Valentín Carboni para la temporada 2026. La falta de continuidad del juvenil en Genoa abrió una ventana inesperada y el Inter de Milán analiza interrumpir la cesión para buscarle un destino más competitivo, escenario que activó las gestiones formales de la dirigencia encabezada por Diego Milito.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El rol del presidente de la Academia es clave en la negociación. Su vínculo histórico y profesional con la dirigencia del Inter aparece como un factor determinante para avanzar en la operación. Del lado del jugador, la postura es clara: Carboni, de 20 años, ya expresó su firme deseo de sumarse al equipo de Gustavo Costas para relanzar su carrera.

La chance de ganar rodaje en uno de los grandes del fútbol argentino seduce al volante creativo, que busca recuperar el nivel que lo llevó a la Selección a meses del inicio del Mundial. En Avellaneda reina el optimismo y confían en que la llegada del campeón de América 2024 pueda resolverse en las próximas horas.

Valentín Carboni

La operación se haría mediante un préstamo, aunque Racing no está solo en la puja: el futbolista también cuenta con dos ofrecimientos desde la Serie A. Aun así, en la Academia consideran que la voluntad del jugador puede inclinar la balanza.

Qué falta para que Carboni llegue a Racing

El primer paso será la rescisión del vínculo con Genoa, un trámite que no asoma como un obstáculo. Luego, Racing e Inter deberán acordar la duración del préstamo: si será por seis meses o por un año.

La temporada europea finaliza en junio, por lo que el Inter evalúa cederlo hasta esa fecha. Sin embargo, en Avellaneda la postura es clara: pretenden contar con Carboni al menos por un año.

Sus números en la temporada

En la actual campaña, el volante surgido de las inferiores de Lanús disputó 15 partidos entre Serie A y Copa Italia, con un gol. La falta de continuidad queda reflejada en que solo fue titular en seis encuentros, una situación que Racing intenta capitalizar para cerrar una de las bombas del mercado.