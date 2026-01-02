Ingresar
Tragedia de Año Nuevo en Suiza: qué se sabe de la investigación sobre el incendio y las víctimas en un bar de lujo

Ocurrió durante los festejos en Le Constellation, ubicado en el resort de la estación alpina de esquí de Crans-Montana. Se estima que al menos 40 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas de gravedad.

Hoy 10:31

La policía local comunicó este viernes que, pese a que era demasiado pronto determinar las causas del incendio, descartaron de llano que se haya tratado de un ataque terrorista.

“Se está trabajando para identificar a los fallecidos e informar a sus familias”, explicó, en rueda de prensa, el comandante de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler.

Cómo fue el incendio
Según la reconstrucción de varios testigos, el incendio estalló alrededor de la 1.30 de la madrugada del jueves 1° de enero en medio de una celebración multitudinaria en el bar Le Constellation.

Dos mujeres relataron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a hombros a una compañera que sostenía una vela encendida en una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo de madera, agregaron.

La gente trató desesperadamente de salir del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una angosta escalera y saliendo por una puerta estrecha, lo que provocó una estampida, de acuerdo con el relato de las mujeres que estuvieron presentes en los festejos de Año Nuevo. 

