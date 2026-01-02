La nueva regla que estrenará la Fórmula 1 en 2026 a raíz de un accidente de Franco Colapinto

Una polémica maniobra que involucró al piloto argentino generó el reclamo de una escudería. Tras la polémica, la FIA introdujo una modificación en el reglamento.

Hoy 08:20

La Fórmula 1 se encamina hacia una etapa de cambios profundos en su reglamento y, de manera inesperada, un accidente de Franco Colapinto terminó siendo el disparador de una nueva normativa que apunta a eliminar las injusticias en las sesiones de clasificación. La FIA confirmó una modificación clave en la anulación de tiempos, una decisión que tuvo su origen en el caos vivido durante el Gran Premio de Imola.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio se remonta a la Q1 disputada en el circuito Enzo e Dino Ferrari. En aquel momento, Colapinto sufrió un fuerte accidente que obligó a los comisarios a mostrar de inmediato la bandera roja, en lo que además fue el fin de semana de su reestreno en la F1, tras reemplazar a Jack Doohan.

En medio de la confusión, el británico Oliver Bearman (Haas) cruzó la línea de meta y registró un tiempo suficiente para avanzar a la Q2. Sin embargo, la FIA anuló su vuelta al considerar que el choque del argentino había ocurrido tres segundos antes de que el piloto pasara por los sensores oficiales.

La situación derivó en una apelación de Haas, que presentó como prueba la cámara a bordo de Bearman, donde no se observaba ningún panel LED ni comisarios con banderas en ese sector del trazado. A pesar del reclamo, el perjuicio fue irreversible: el británico quedó eliminado por una advertencia que, según su equipo, nunca llegó a ver.

Cómo funciona la nueva norma

Luego de meses de análisis, la FIA decidió modificar el Código Internacional Deportivo y eliminar cualquier margen de interpretación. Desde ahora, la subjetividad del piloto queda fuera de discusión:

Anulación total: toda vuelta completada después de la señal de bandera roja será eliminada automáticamente .

toda vuelta completada será . El cronómetro es ley: el instante exacto de la interrupción lo definirá el sistema oficial de cronometraje . En caso de falla, decidirán el Director de Carrera y el cronometrador jefe .

el instante exacto de la interrupción lo definirá el . En caso de falla, decidirán el y el . Sin excepciones: la norma se aplicará en entrenamientos, clasificaciones y carreras.

Un debate que sigue abierto

La implementación de esta regla reavivó otra discusión en el paddock: la penalización al piloto que provoca el accidente. Varios equipos consideran que quien genera una bandera roja perjudica directamente a los competidores que venían en vuelta rápida.

En otras categorías, el responsable pierde sus mejores tiempos o retrocede posiciones en la grilla, una sanción que la Fórmula 1 todavía analiza incorporar de manera formal. Por ahora, el legado del incidente de Colapinto en Imola ya dejó su huella en el reglamento, marcando un antes y un después en las clasificaciones.