Avanza el análisis del Presupuesto 2026 en la Legislatura

Diputados de distintos bloques y contadores del Ministerio de Economía evaluaron el proyecto antes de emitir el despacho para su tratamiento en el recinto.

Hoy 11:02
Legislatura

Diputados que integran la Comisión Mixta de Legislación General, Economía, Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, se reunieron esta mañana en la Cámara de Diputados con el equipo de contadores del Ministerio de Economía de la provincia, encabezado por el subsecretario de Presupuesto y Hacienda CPN Carlos Flores, para analizar el proyecto de Ley del Presupuesto 2026 que fuera remitido desde el Poder Ejecutivo Provincial.

En la oportunidad, legisladores de los distintos bloques y contadores del Ministerio de Economía realizaron el análisis y estudio previo a la emisión del Despacho correspondiente para habilitar el tratamiento en el recinto parlamentario.

