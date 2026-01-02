En medio de los rumores de River, revelaron el futuro de Sebastián Villa: "Hay conversaciones avanzadas"

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, afirmó que el delantero colombiano dejará el club.

Sebastián Villa tiene los días contados en Independiente Rivadavia. En medio de la incertidumbre por el futuro del colombiano, Daniel Vila, presidente del club mendocino, rompió el silencio y confirmó que el futbolista tiene ofertas y dejará el equipo, aunque evitó dar pistas sobre su próximo destino.

“Hay ofertas por el jugador. Todavía el libro de pases no está abierto, pero hay conversaciones avanzadas. Sabemos que Villa se iba a ir. Es parte del compromiso que asumimos con él en julio de este año y vamos a cumplir, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027”, expresó el dirigente en una entrevista con Radio Splendid (AM 990).

Vila también remarcó que la salida será beneficiosa para ambas partes. “Le va a hacer bien salir de Independiente, y a Independiente le va a hacer bien que Villa salga”, aseguró. En cuanto al valor de una eventual transferencia, prefirió mantener el hermetismo: “No te puedo decir el monto. Es un tema de negociación”.

¿Interesa River? Silencio y misterio

Consultado puntualmente sobre si River es uno de los clubes interesados, el presidente fue cauto. “De varios clubes han llamado. No voy a decir de quiénes porque es un tema de confidencialidad. No puedo decir ni que sí ni que no. Las operaciones se tienen que manejar con discreción”, respondió.

El tema cobró mayor repercusión tras un enigmático posteo del propio Villa en redes sociales. El colombiano subió una foto junto a Juan Fernando Quintero con el mensaje “te veo pronto, hermano”, lo que generó revuelo inmediato.

Sin embargo, desde Núñez fueron categóricos y descartan por completo la posibilidad de que el delantero, figura del equipo campeón de la Copa Argentina, se sume al Millonario.

Mientras tanto, el futuro de Sebastián Villa sigue abierto y su salida de Independiente Rivadavia parece cuestión de tiempo.