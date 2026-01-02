Fuerte temporal en Salta: lluvias intensas, granizo e inundaciones en el centro de la ciudad

Un fuerte temporal afectó este viernes a la ciudad de Salta, donde intensas lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo provocaron inundaciones en sectores del micro y macrocentro.

Hoy 19:36

De acuerdo a reportes de medios locales, el fenómeno climático se desarrolló principalmente durante la tarde y estuvo acompañado por ráfagas de viento que alcanzaron los 48 kilómetros por hora, según confirmó el meteorólogo Edgardo Escobar. Las condiciones de inestabilidad obligaron a mantener vigente una alerta meteorológica por tormentas y posible caída de granizo, al menos hasta la medianoche.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los datos que llamó la atención fue el contraste entre la intensidad del temporal en zonas urbanas y las mediciones oficiales del área aeroportuaria. Según los registros realizados a las 15 horas, no se contabilizaron precipitaciones (0,0 mm) en ese sector, a pesar de las lluvias abundantes registradas en distintos barrios de la capital salteña. Las mediciones volverán a actualizarse a las 21. A esa hora, la temperatura alcanzaba los 31,2 grados.

Alerta por tormentas para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Salta anticipa que el sábado se presentará con una temperatura máxima cercana a los 30 grados, pero desde el mediodía y hasta las primeras horas del domingo rige una alerta amarilla por tormentas, con lluvias intensas, posible caída de granizo y acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros.

Para el domingo, se espera un marcado descenso de la temperatura, con una máxima que rondaría los 22 grados. Durante la mañana podrían registrarse lluvias, mientras que por la tarde se prevén tormentas aisladas y una baja progresiva de las marcas térmicas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante la posibilidad de nuevos eventos climáticos severos.