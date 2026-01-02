¿Habrá público visitante en Central Argentino vs. Comercio? Todos los detalles del duelo

El choque será válido por la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional.

El partido entre Central Argentino y Comercio marca un atractivo importante este fin de semana ya que dos clubes santiagueños de alto nivel vuelven a medirse en duelo mano a mano de ida y vuelta eliminatorio, pero... ¿qué pasará con el público visitante?

Tras la consulta de Diario Panorama quedó confirmado que el encuentro de ida por la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional se jugará sin público visitante, una medida que ya se aplicó en encuentros anteriores y que volverá a regir en este compromiso por razones de seguridad. De esta manera, solo podrá ingresar la parcialidad local al estadio.

Desde la organización se informó que habrá un único acceso asignado para la visita, que será por el sector de la cancha de tenis, mientras que la entrada principal quedará reservada para el público local. El ingreso al estadio estará habilitado únicamente una vez que la policía se encuentre dentro del club, como parte del operativo de seguridad dispuesto para el evento.

En cuanto a las entradas, el valor de la general será de 8.000 pesos, mientras que socios y menores abonarán 4.000 pesos. La boletería se abrirá a partir de las 17 horas y el público podrá comenzar a ingresar al estadio desde las 18:30.

Sobre la actualidad institucional y deportiva, la presidenta del club, Ana Corradi, expresó su optimismo de cara a esta etapa del torneo: “Estamos con muchas expectativas, pudimos incorporar cuatro refuerzos más, tenemos la convicción de que vamos a llegar al ascenso. Consolidamos un buen equipo y esto nos da la esperanza y una expectativa importante. A la familia centralista le pedimos que acompañe en esta instancia”, declaró.