Añatuya: un baby shower terminó en un parto de emergencia y el bebé fue derivado a Capital

Una mujer de 33 años entró en trabajo de parto de forma inesperada durante los preparativos del festejo y dio a luz a un bebé prematuro, que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad Capital.

Hoy 01:32

Lo que debía ser una jornada de celebración para Marcela Daniela Coronel (33) y su familia se transformó en un episodio de emergencia médica en la ciudad de Añatuya, cuando la mujer entró en trabajo de parto de manera inesperada mientras se preparaba para festejar su baby shower.

La situación activó un rápido operativo de salud, que culminó con el traslado de urgencia del recién nacido a la ciudad Capital, debido a complicaciones derivadas de un parto prematuro.

Parto inminente en una vivienda de Añatuya

El hecho ocurrió cuando la mujer advirtió, al dirigirse al baño de su vivienda, que había roto bolsa, lo que indicaba un parto inminente. Ante la urgencia, la familia solicitó asistencia a la Ambulancia Municipal, cuyo personal acudió de inmediato y brindó las primeras atenciones a la madre.

Posteriormente, la embarazada fue trasladada al Hospital Zonal de Añatuya, donde el nacimiento se produjo pocos minutos después de su ingreso al nosocomio.

Complicaciones y derivación a un centro de mayor complejidad

Tras el parto, los profesionales de la salud detectaron complicaciones clínicas en el recién nacido. Al tratarse de un bebé prematuro de 33 semanas de gestación, presentó dificultades respiratorias y otros cuadros asociados a la prematurez.

Ante este escenario, se resolvió su derivación urgente a un centro de alta complejidad en la ciudad Capital, con el objetivo de garantizar la atención especializada y los cuidados neonatológicos necesarios.