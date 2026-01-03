Clima en Santiago del Estero: tras el intenso calor, rige alerta amarilla por tormentas para este sábado 3 de enero de 2026

Según el SMN, la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, con probabilidad de fenómenos de variada intensidad a lo largo de toda la jornada.

Hoy 02:40

Luego de una jornada de calor infernal el pasado viernes, con una sensación térmica que superó los 47 grados, Santiago del Estero afronta este sábado 3 de enero de 2026 con un marcado cambio en las condiciones del tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, con probabilidad de fenómenos de variada intensidad a lo largo de toda la jornada.

De acuerdo al informe oficial publicado por el SMN, el área será afectada por tormentas aisladas y algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Pronóstico del tiempo para este sábado 3 de enero

Para este sábado, el pronóstico anticipa una temperatura mínima cercana a los 20 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 34 grados, valores que representan un alivio térmico en comparación con el calor extremo registrado el día anterior.

Durante toda la jornada se mantendrá la probabilidad de tormentas aisladas, con vientos que podrían registrar ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora, incrementando la sensación de inestabilidad climática.