Un hombre fue detenido tras agredir a su pareja y enfrentarse a su hijo

El violento episodio ocurrió la noche del pasado viernes en el barrio San Jorge de la ciudad de Añatuya. El agresor debió ser hospitalizado antes de quedar alojado en la comisaría.

Hoy 01:42

Un grave incidente de violencia familiar terminó con un hombre detenido y una mujer radicando una denuncia penal anoche en esta ciudad. El hecho se desencadenó alrededor de las 20:30 horas en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Cabo Fariña y Ciudad de Fernández, en el barrio San Jorge.

Efectivos de la División Prevención de la Departamental 13 acudieron al lugar en apoyo a la Comisaría de la Mujer y la Familia, tras recibir un alerta por un conflicto doméstico. Al llegar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 26 años, identificado como Luciano Díaz, quien relató que momentos antes había mantenido una pelea con su padre para defender a su madre, Paula Aballay, quien estaba siendo agredida físicamente por el hombre.

El acusado, José Díaz (46), fue hallado por la policía en un evidente estado de alteración. Tras admitir el enfrentamiento con su hijo, los agentes procedieron a reducirlo. Debido a que presentaba lesiones visibles, fue trasladado al hospital local, donde el médico de guardia, Dr. Osvaldo Funes, diagnosticó un edema inflamatorio en el párpado y el pómulo izquierdo.

Mientras el agresor era trasladado a la base de la Comisaría 41 bajo custodia policial, se informó que la víctima ya se encontraba en la dependencia policial realizando la denuncia correspondiente tras ser asistida por sus familiares.

El procedimiento contó con la intervención de varias unidades motorizadas y personal especializado en violencia de género, quienes lograron controlar la situación antes de que el conflicto pasara a mayores.