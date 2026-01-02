Ingresar
Sabrina Rojas descubrió en vivo un mensaje de Facundo Pieres y quedó en shock: “¡No lo vi!”

La situación se dio mientras el panel analizaba las imágenes del polista disfrutando de la playa junto a Chechu Bonelli, lo que reavivó antiguos rumores que, tiempo atrás, habían vinculado a Pieres con la conductora.

Hoy 22:32
Sabrina Rojas

Un momento inesperado y viral se vivió al aire de SQP (América TV) cuando Sabrina Rojas descubrió en plena transmisión que Facundo Pieres le había enviado un mensaje privado por Instagram, pese a que minutos antes había asegurado que nunca habían tenido contacto.

Yo no tengo pareja. En un momento se me involucró con Pieres, pero jamás pasó nada”, aclaró Rojas. Incluso fue categórica cuando le preguntaron si alguna vez él le había escrito: “Nunca un mensaje”.

Sin embargo, todo cambió cuando Carla Conte le pidió que mostrara el chat en vivo. Convencida de que no iba a encontrar nada, Sabrina abrió Instagram y quedó expuesta. “A ver… mensajes con Facundo Pieres”, dijo, sorprendida.

Ahí está el fueguito”, lanzó Luis Perdomo, mientras la conductora se tapaba la cara y reconocía: “Claramente nunca contesté”. Ximena Capristo sumó humor al momento: “Ay, con razón está con Chechu”.

Sabrina aseguró que nunca había visto ese mensaje y aclaró que se trataba de un simple “hola, ¿cómo estás?”, sin invitaciones ni segundas intenciones. El episodio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa.

