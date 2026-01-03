Javier Milei se prepara para Davos: insistirá con la apertura comercial y volverá a criticar la agenda “woke”

El Presidente viajará a Suiza junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. En la Casa Rosada anticipan un discurso confrontativo, enfocado en la defensa del capitalismo, el libre comercio y los valores que el Gobierno define como “occidentales”.

Hoy 02:22

El presidente Javier Milei se prepara para volver a Davos, donde participará del Foro Económico Mundial, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero en Suiza. En su exposición, el mandatario planea insistir con la apertura comercial, reforzar su alineamiento geopolítico con Estados Unidos y retomar sus críticas a la agenda “woke”, en línea con el mensaje que dio el año pasado.

El jefe de Estado viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. En el Gobierno aseguran que el discurso mantendrá el mismo tono confrontativo y buscará generar impacto tanto en el ámbito político como en la conversación digital global.

Según fuentes oficiales, el equipo presidencial trabaja en un borrador que vuelve a poner en el centro lo que el oficialismo define como “los valores del mundo occidental”. En Balcarce 50 anticipan que Milei hará énfasis en conceptos como la familia, las tradiciones, el comercio y el capitalismo, sin suavizar su postura ideológica.

Durante su última participación en Davos, el Presidente calificó al wokismo como un “virus mental” y sostuvo que, en sus versiones extremas, la ideología de género constituye “abuso infantil”, declaraciones que generaron fuerte repercusión internacional. En esta nueva intervención, el mandatario buscará reafirmar ese perfil discursivo.

En el Ejecutivo consideran al Foro de Davos como un espacio de interlocución no institucional, que Milei utiliza como plataforma para la difusión de ideas, más allá del debate estrictamente económico. Funcionarios destacan que la exposición del año pasado fue clave para posicionar al Presidente como referente de la derecha internacional y para profundizar su vínculo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El discurso sirvió para consolidar una alianza estratégica con Washington”, señalan desde el Gobierno. En ese marco, Milei volverá a destacar el libre comercio, la desregulación económica, la eliminación de barreras arancelarias, la reducción del Estado y los acuerdos comerciales unilaterales como ejes centrales de su gestión.

El alineamiento con Estados Unidos y con líderes conservadores ocupará un lugar central en la exposición presidencial. En ese sentido, el mandatario suele mencionar a figuras como Giorgia Meloni (Italia), Benjamín Netanyahu (Israel) y Viktor Orbán (Hungría), entre otros.

Esta estrategia forma parte del intento de Milei por construir una alianza internacional de gobiernos conservadores, con el objetivo de articular agendas comunes en materia de seguridad, defensa, comercio e inteligencia. En esa línea, el Presidente ya proyecta una cumbre de líderes de derecha en la Argentina para 2026, a la que planea invitar a referentes como José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña y Nayib Bukele.