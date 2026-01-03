“Gravísima agresión”: Nicolás Maduro declaró el estado de emergencia en Venezuela

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, aseguró el régimen de Maduro en un comunicado.

Hoy 05:27

Después de fuertes estruendos que se reportaron en Caracas y zonas aledañas durante la madrugada del sábado, el régimen chavista de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares en varios estados. Señaló que hubo una “gravísima agresión” y declaró el estado de emergencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, aseguró el régimen en un comunicado.

El Pentágono remitió los pedidos de comentarios a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a un correo electrónico. Por su parte, la Administración Federal de Aviación prohibió los vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a la “actividad militar en curso” ante las explosiones en Caracas.

Según el medio local CBS, el presidente Donald Trump autorizó al ejército estadounidense para realizar ataques terrestres a Venezuela días antes de que ocurriera la operación real, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron desde el anonimato.

Los funcionarios militares habían discutido la posibilidad de realizar la misión en Navidad, sin embargo, priorizaron los ataque aéreos de Estados Unidos contra objetivos de ISIS en Nigeria.

Luego, los días posteriores a la Navidad abrieron más oportunidades de ataque para los oficiales militares estadounidenses, pero la operación se suspendió debido a las condiciones meteorológicas, ya que no eran favorables.

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, aseguró el régimen en un comunicado.

El Pentágono remitió los pedidos de comentarios a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a un correo electrónico. Por su parte, la Administración Federal de Aviación prohibió los vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a la “actividad militar en curso” ante las explosiones en Caracas.

Según el medio local CBS, el presidente Donald Trump autorizó al ejército estadounidense para realizar ataques terrestres a Venezuela días antes de que ocurriera la operación real, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron desde el anonimato.

Los funcionarios militares habían discutido la posibilidad de realizar la misión en Navidad, sin embargo, priorizaron los ataque aéreos de Estados Unidos contra objetivos de ISIS en Nigeria.

Luego, los días posteriores a la Navidad abrieron más oportunidades de ataque para los oficiales militares estadounidenses, pero la operación se suspendió debido a las condiciones meteorológicas, ya que no eran favorables.