Tesla sufre caída en sus ventas y es superada por BYD en el mercado global

Las ventas anuales de Tesla cayeron un 9% en 2025, afectadas por la eliminación del crédito fiscal en EE.UU. y la competencia de BYD, que lidera el mercado de vehículos eléctricos.

Hoy 06:21

Tesla experimentó una caída del 9% en sus ventas anuales en 2025, marcando el segundo año consecutivo de descenso. Este retroceso se atribuyó principalmente a la eliminación del crédito fiscal federal en los Estados Unidos y a la creciente competencia de los fabricantes de automóviles chinos, especialmente BYD, que ha superado a Tesla como líder mundial en ventas de vehículos eléctricos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En total, Tesla entregó 1.63 millones de vehículos en 2025, en comparación con 1.79 millones en 2024, según los datos publicados por la compañía. De este total, aproximadamente 50,850 vehículos pertenecieron a la categoría de "otros modelos", que incluye el Cybertruck y los modelos más antiguos Model X y Model S.

Durante el cuarto trimestre de 2025, Tesla reportó ventas de 418,227 vehículos, lo que representa una disminución del 15.6% en comparación con el mismo período del año anterior, superando las expectativas de los analistas. Como resultado, las acciones de Tesla cayeron más del 2% al abrir el mercado después de las festividades de Año Nuevo.

La compañía, que alguna vez fue la líder en ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial, ha visto erosionada su cuota de mercado en Europa y China debido al ascenso de competidores chinos. BYD, por ejemplo, entregó 2.26 millones de vehículos eléctricos en 2025, consolidándose como el nuevo líder en ventas globales de EV.

La eliminación del crédito fiscal de $7,500 en EE.UU. parece haber sido el golpe más duro para Tesla en el cuarto trimestre. En el tercer trimestre, la compañía había vendido un récord de 497,099 vehículos, un aumento del 29% respecto al trimestre anterior, ya que los consumidores se apresuraron a adquirir vehículos eléctricos antes de que el crédito desapareciera. Desde entonces, las ventas han disminuido a pesar de los esfuerzos de la compañía por atraer compradores.

La caída en las ventas de Tesla se produce en un momento en que el CEO Elon Musk intenta cambiar el enfoque de la compañía, alejándola de la fabricación y venta de vehículos eléctricos hacia áreas como la inteligencia artificial y la robótica. Musk ha argumentado que hay oportunidades de negocio en lo que él denomina "abundancia sostenible", un concepto que ha utilizado en el reciente Master Plan IV de la compañía, que describe un ecosistema de productos sostenibles que abarca desde el transporte hasta la generación de energía, el almacenamiento de baterías y la robótica.

A pesar de estos cambios, la mayor parte de los ingresos de Tesla provienen aún de su negocio de vehículos eléctricos. En el tercer trimestre, la compañía generó $28 mil millones en ingresos, de los cuales $21.2 mil millones provinieron de la venta de vehículos eléctricos.