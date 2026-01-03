Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa y los sacó de Venezuela

El presidente lo comunicó horas después de las operaciones aéreas en el país contra instalaciones militares.

Hoy 06:51

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el país norteamericano capturó a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Ocurrió después de las operaciones de la administración republicana contra Caracas y otras ciudades aledañas.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!“, expresó el mandatario.

La medida, por su parte, fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien tiene una marcada postura a favor de la gestión republicana y en contra del régimen chavista de Venezuela. “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, escribió en su cuenta de X.

Durante las primeras horas de este sábado, en Caracas y ciudades cercanas se escucharon fuertes estruendos que generó tensión en la ciudadanía, que salió corriendo desesperada de sus casa. Allí se reportaron ataques a puntos estratégicos venezolanos, como la base aérea La Carlota, que funciona como aeropuerto militar. También se escucharon estallidos en La Guaira e Higuerote.

Un equipo de CNN reportó que la primera explosión se registró a la 01.50 de la madrugada del sábado en Caracas, e informó que algunas zonas de la ciudad estaban sin electricidad. Luego, a las 02.38 una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves.

Tras el ataque, el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares en varios estados. Señaló que hubo una “gravísima agresión” y declaró el estado de emergencia.

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, aseguró el régimen chavista en un comunicado.