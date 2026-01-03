Ingresar
Impresionantes videos: así se registraron las explosiones que sacudieron Caracas y otras zonas de Venezuela

El presidente venezolano aseguró que hubo una “agresión militar” durante la madrugada en Caracas y estados cercanos. Se registraron explosiones en zonas estratégicas, cortes de energía y una fuerte conmoción en la capital.

Hoy 07:36

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos” la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.

Además de las explosiones en distintas partes de la capital, también se registraron cortes de luz en la ciudad.

Los videos de las explosiones en Venezuela

